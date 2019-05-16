500 саженцев клена, вяза и дуба высадят в Вологде в этом году

800 кустарников и 500 деревьев посадят в Вологде в этом году. Первые саженцы появились в начале мая на площади Революции у Вечного огня, накануне были высажены деревья на Пушкинской улице.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, саженцы предоставила агробиостанция ВоГУ. Студенты вуза в рамках дисциплины «Инженерное обустройство территории» вместе со специалистами проводят высадку деревьев по всему городу.

Посадка будет произведена в разных микрорайонах города: на ул. Герцена, Ленинградской, Горького, Возрождения, Октябрьской, Окружному шоссе.

«Сейчас мы посадили клены, в дальнейшем будем сажать вязы и дубы. Выбрали эти деревья, потому что у них довольно большая продолжительность жизни в городах. Деревья хорошо переносят такие городские условия, как запыленность и задымленность по сравнению с теми же березами, рябинами или тополями. Также эти деревья сами по себе красивые», - пояснила сотрудник отдела благоустройства и озеленения департамента городского хозяйства Вологды Татьяна Пугачева.

Также с конца прошлого года специалисты провели кронирование порядка 300 деревьев. Обрезка сухих ветвей была произведена в осенний и весенний периоды.

Всего в 2019 году Вологде будет высажено более 200 тысяч цветов. Рассаду распределят на площади около 6 тысяч кв. метров. Виолы, которые переносят заморозки, были посажены сразу после 9 мая. Львиный зев, бархатцы, бегонии, настурции будут высажены позже, когда наступит более устойчивая теплая погода.