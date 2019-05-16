Воспитанники центра «Корабелы Прионежья» во время водной экспедиции посетят крепость «Глаз Россомахи» в Ленобласти

32 воспитанника кадетской школы «Корабелы Прионежья» 1 июля отправятся в экспедицию «Вместе по Русскому Северу-2019», сообщает сайт правительства Вологодской области. Подростки пройдут по Онежско-Балтийскому водному пути на гафельной шхуне «Онежская жемчужина». Первый этап путешествия займет пять дней и охватит акваторию Онежского озера и его обводного канала, а также реку Свирь.

По пути следования вытегорские кадеты примут участие в благоустройстве мемориалов. Три из них расположены в районе Онежского канала. Это – место захоронения неизвестного солдата, умершего от ран в октябре 1941 года в деревне Жабенцы, два обелиска на месте захоронения солдат, погибших во время Великой Отечественной войны и памятный знак «Бой в районе Вожероксы, где впервые применялись ракетные установки на судах Онежской военной флотилии в 1943 году».

В Подпорожском районе Ленинградской области участники экспедиции осмотрят на береговой зоне сохранившиеся бетонные укрепительные сооружения финнов, посетят вепсский замок «Глаз Росомахи» - мощную финскую крепость на Свири, у поселка Вознесенье.

- Форт состоит из трех уровней, на которых расположены казарма, две огневые точки - пулеметная и пушечная, два наблюдательных пункта и пр. В финском военном архиве этот объект обозначен как "Ahvansilmn" - "Глаз росомахи". Сама крепость намного мощнее, чем объекты широко известной Линии Маннергейма или советского Карельского Укрепрайона. Рядом расположены две финские батареи, которые вели фланкирующий огонь по Свири. Ещё несколько финских береговых батарей расположены на берегу Онежского озера около Рыбреки и Шелтозера, - сообщает сайт правительства.

Во время водного этапа экспедиции его участников ждут мастер-классы и практические занятия по судовождению и судоходству, парусному делу, морскому многоборью, оказанию первой помощи. Вместе с учеными Вологодского государственного университета ребята проведут комплексные прикладные естественнонаучные наблюдения по программам ихтиологических исследований.