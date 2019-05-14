Полкило гашиша и синтетических наркотиков изъяли из тайников вдоль железной дороги в Вологде

23-летний житель Вологды подозревается в незаконной торговле наркотиками. Транспортные полицейские изъяли из его тайников, оборудованных вдоль железнодорожного полотна, полкилограмма гашиша и «синтетики».

По версии следствия, молодой человек оборудовал вдоль железнодорожного полотна восемь «закладок» с растительным наркотиком.

- Помимо разовых «доз»» вологжанин организовал оптовое хранилище, в котором обнаружено и изъято более 290 граммов наркотического средства «гашиш», около 100 граммов «синтетики» двух видов и приспособления для фасовки, - сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте.

В личном авто наркодиллера обнаружено и изъято еще более 17 граммов гашиша, предназначенного для сбыта.

Как отмечают полицейские, злоумышленник применял особые меры предосторожности: фасовка наркотических средств и размещение в тайниках-«закладках» проводилось им исключительно в перчатках, чтобы не оставлять отпечатков пальцев.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 228 и ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Проводится проверка причастности вологжанина к совершению аналогичных противозаконных деяний.