В Вологде и пяти районах хуже всех в области справляются с реализацией "мусорной реформы"

14.05.2019 [Общество]

В Вологде, Сокольском, Великоустюгском, Бабаевском, Вытегорском и Тотемском районах хуже всех в области справляются с реализацией "мусорной реформы". Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве накануне заявил губернатор Олег Кувшинников.

С момента старта «мусорной реформы» прошло больше четырех месяцев, но, по словам главы региона, обращений от вологжан меньше не становится. По мнению Олега Кувшинникова, органы местного самоуправления «пустили эту работу на самотек, заняли крайне пассивную позицию».

«Контейнеры не меняются на новые, хотя помощь муниципальным образованиям оказана. Конкурс на закупку новых контейнеров не объявил практически никто. Все что собрано с субботников никак администрациями не убирается: нет ни договоров на вывоз, не продумана организация по сбору. Несанкционированные свалки, которые годами копились вокруг сельских поселений и городов, не ликвидируются, хотя ранее я уже требовал от вас навести порядок, - обращаясь к главам районов и городским администраций, заявил Олег Кувшинников. - Коллеги, вы – хозяева на своих территориях и так наплевательски относитесь к своему функционалу. Это недопустимо!»

«Хуже всех» губернатор оценил организацию работ в городе Вологде, Сокольском, Великоустюгском, Бабаевском, Вытегорском и Тотемском районах. «Очень слабая позиция» у глав в Шекснинском и Белозерском, Верховажском районах.

«Еще раз настоятельно требую немедленно взять под личный контроль качество уборки территории, своевременность вывоза мусора, организацию мест накопления, формирование реестра контейнерных площадок, в том числе их ремонта и установки новых; приступить к ликвидации несанкционированных свалок. Я буду принимать жесткие кадровые решения в отношении тех, кто не соблюдает Федеральный закон», - подчеркнул Олег Кувшинников.

Для отработки вопросов, связанных с реализацией на территории области "мусорной реформы", в Вологодской области был создан центр немедленного реагирования. Обращения от граждан принимаются по телефону "горячей линии" 8172) 23-01-30, через страницу областного департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования в соцсети, а также по электронной почте TKO@gov35.ru.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: вывоз мусора, ЖКХ. мусор

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