Жители Вологодской области могут без комиссии оплатить счет за электричество на сайте поставщика энергии

Оплатить счет за электричество без комиссии жители Вологодской области могут на сайте поставщика энергии - "Северной сбытовой компании". Сделать это можно картой любого банка и любой платёжной системы.

- Необходимо зайти в личный кабинет, выбрать нужный лицевой счёт, нажать кнопку «Оплатить» и следовать инструкциям. Электронный чек можно распечатать сразу, также он придёт на электронную почту, - сообщает пресс-служба "ССК".

Через личный кабинет вологжане также могут передать показания электросчётчика, добавлять и группировать лицевые счета, просмотреть историю передачи показаний и оплат, общую информацию по лицевому счёту, распечатать квитанцию, видеть статистику потребления электроэнергии по своей квартире или дому, получить консультацию, выбрать вариант доставки счёта (бумажный или электронный). Подписаться на электронный счёт можно в профиле пользователя.