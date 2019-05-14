Жители Вологодской области могут без комиссии оплатить счет за электричество на сайте поставщика энергии

14.05.2019 [Общество]

Оплатить счет за электричество без комиссии жители Вологодской области могут на сайте поставщика энергии - "Северной сбытовой компании". Сделать это можно картой любого банка и любой платёжной системы. 

- Необходимо зайти в личный кабинет, выбрать нужный лицевой счёт, нажать кнопку «Оплатить» и следовать инструкциям. Электронный чек можно распечатать сразу, также он придёт на электронную почту, - сообщает пресс-служба "ССК".

Через личный кабинет вологжане также могут передать показания электросчётчика, добавлять и группировать лицевые счета, просмотреть историю передачи показаний и оплат, общую информацию по лицевому счёту, распечатать квитанцию, видеть статистику потребления электроэнергии по своей квартире или дому, получить консультацию, выбрать вариант доставки счёта (бумажный или электронный). Подписаться на электронный счёт можно в профиле пользователя.

Тэги: электричество

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