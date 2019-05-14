Двое череповчан купили сгоревшую иномарку и пытались получить за нее 4,3 млн рублей страховой выплаты

В Череповце вынесли приговор двум местным жителям, которые купили сгоревшую иномарку и пытались получить за нее 4,3 млн рублей страховой компенсации.

По данным прокуратуры города, у одного из подсудимых была «Тойота Ленд Крузер» в хорошем состоянии. Сговорившись, они купили в другом городе машину такой же марки, но после пожара – техника не подлежала восстановлению. Из лонжерона рамы сгоревшего авто злоумышленники вырезали идентификационные номера и установили их поверх номера на имеющейся «Тойоте». После этого иномарку предъявили сотрудникам страховой компании для осмотра с полным пакетом документов на сгоревший автомобиль. Череповчане хотели заключить договор КАСКО, а потом предъявить страховщикам сгоревшее авто и получить выплату.

- При осмотре автомобиля, предшествующем заключению договора страхования, сотрудниками страховой компании, учитывая размер страховой премии, был привлечен специалист, обладающий специальными знаниями в области трасологии, который и обнаружил несоответствие автомобиля заявленной комплектации и внесение изменений в маркировку, - сообщает прокуратура Череповца.

На место осмотра автомобиля страховщики вызвали полицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

На суде представитель страховой компании пояснил, что в случае заключения договора страхования обманным путем и наступления страхового случая, организации был бы причинен ущерб на сумму 4 300 000 рублей.

Подсудимые свою вину признали не полностью, настаивали на том, что целью их обращения в страховую компанию являлось получение письменного отказа в страховании. Эти доводы суд счел неубедительными.

В итоге суд признал мужчин виновными признаны виновными в приготовлении к мошенничеству в сфере страхования. Им назначено наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком, в течение которого они должны доказать свое исправление. Данный приговор сейчас оспаривается в областном суде.