Четыре района Вологодской области и Череповец не будут участвовать в новой программе переселения из аварийного жилья

13.05.2019 [Общество]

Постановлением правительства Вологодской области утверждена областная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы». Кичменгско-Городецкий, Кадуйский, Никольский, Бабушкинский районы и Череповец в нее не попали, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В программе не участвует Кич-Городецкий, Кадуйский, Никольский, Бабушкинский районы, а также Череповец, так как на территории данных муниципальных образований отсутствует аварийный жилищный фонд, подходящий под требования федерального закона № 185. Реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда будет осуществляться по следующим направлениям: строительство муниципальных многоквартирных домов, приобретение готового жилья и выкуп жилых помещений у собственника»,  -  сказал замгубернатора Антон Стрижов.

В новую программу переселения в Вологодской области включены 542 дома, которые были признаны до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. В них проживает более 6,5 тысяч человек.

В апреле Вологодская область заключила соглашение на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию данной программы в размере 4,19 млрд. рублей. Из областного бюджета в рамках софинансирования выделается 167,55 млн. рублей.

«До конца года необходимо расселить 2160 квадратных метров аварийного жилищного фонда, в котором проживает порядка 120 человек», - отметил Антон Стрижов.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: переселение, аварийное жилье

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