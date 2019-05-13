168 жителей Вологодской области заболели ВИЧ-инфекцией с начала 2019 года

168 новых случаев ВИЧ-инфекции выявили в Вологодской области с начала 2019 года. В основном, заразившиеся - это люди в возрасте от 25 до 45 лет. У большинства из них инфицирование произошло половым путем.

- У специалистов вызывает обеспокоенность рост выявления ВИЧ-инфекции у вполне благополучных категорий населения. Среди территорий региона с наиболее высоким показателем заболеваемости: Чагодощенский район, города Череповец, Шексна и Вологда, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным областного центра по профилактике и борьбе со СПИД, с января по март в регионе умерли 30 ВИЧ-инфицированных пациентов.

С 13 по 19 мая в России проходит шестая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Международному дню памяти людей, умерших от СПИДа. Главная цель акции - увеличить количество людей, информированных о проблеме ВИЧ, проверивших свой ВИЧ-статус. К акции присоединяется и Вологодская область.

«ВИЧ на сегодняшний день - одна из самых актуальных проблем медицинского и социального характера. Количество поражённых ВИЧ, к сожалению, растёт. Акция направлена на привлечение внимания к проблеме. Проведение подобных мероприятий – это, в первую очередь, информационные и профилактические мероприятия для разных слоёв населения, возможность проверить свой ВИЧ-статус с помощью бесплатных заборов крови, в том числе выездных по месту работы или учёбы, пропаганда действий, которые нужно предпринимать, чтобы не попасть в число ВИЧ-инфицированных, - подчеркнул заместитель губернатора Олег Васильев. - В рамках акции на территории области в высших учебных заведениях, учреждениях среднего профессионального образования, в трудовых коллективах пройдут различные просветительские мероприятия: лекции, тренинги и семинары».

Во время проведения Всероссийской недели тестирования на ВИЧ жители Вологодской области смогут пройти бесплатное и анонимное обследование на антитела к ВИЧ в центрах профилактики и борьбы со СПИД, а также территориальных поликлиниках. Все пациенты, желающие получать терапию, имеют такую возможность. Лечение проводится бесплатно – по назначению врача, с учетом медицинских показаний.