Вологжане смогут бесплатно проверить у онколога родинки и пигментные пятна 17 мая

17 мая в Вологодском областном онкологическом диспансере пройдет день ранней диагностики и профилактики меланомы. В этот день жители области с различными новообразованиями кожи - родинками, пигментными пятнами, смогут пройти бесплатное обследование у врача-онколога.

- Прием проводится с 9 до 13 часов без направлений врачей территориальных поликлиник, в порядке очереди. Место проведения: г. Вологда, ул. Советский проспект, дом 102Б, конференц-зал, - сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Вологодской области.

Меланома - одна из самых злокачественных опухолей человека, обладающая быстрым и агрессивным течением. Опухоль возникает из меланоцитов - пигментных клеток кожи. Существует множество различных причин, обуславливающих развитие меланомы, среди которых главной является ультрафиолетовое излучение. При солнечном облучении происходит повреждение генетического материала меланоцитов, что приводит к бесконтрольному размножению пигментных клеток и развитию опухоли. Кроме этого, важное значение отводится фототипу кожи, количеству родинок на теле, неоднократным солнечным ожогам, а также генетическим факторам. По статистике, меланома чаще развивается у женщин.