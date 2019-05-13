Вологодские футболисты одержали победу над командой из Ярославля

В Вологодской области стартовал футбольный сезон. Команда «СДЮШОР-Вологда» в первом матче 1/4 финала Кубка России среди любительских команд III дивизиона «Золотое кольцо» принимала молодёжную команду ярославского «Шинника». Вологодские спортсмены открыли счёт на 57-й минуте матча, после гола Максима Мешалкина. Спустя три минуты гости сравняли счет, а ещё через двадцать минут гол Ильи Кириллова принес вологжанам победу - 2:1.



Сегодня в розыгрыш Кубка «Золотое кольцо» вступит ФК «Череповец». Футболисты сыграют с земляками из «Череповец 2». Ответные матчи, в Ярославле и Череповце, пройдут 15 мая.