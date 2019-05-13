В Грязовце советское панно на стене дома культуры хотят закрыть плитками

13.05.2019 [Общество]


В Грязовце в ходе капремонта здания районного дома культуры на улице Карла Маркса может быть утрачено панно советских времен на его фасаде. По проекту вместо старого оформления здесь появится навесной вентилируемый фасад. Его прикрепят с помощью железных стержней, которые вбивают прямо в панно.

Здание районного культурно-досугового центра было построено в 1974 году. На его фасаде справа от входа расположено панно - образец монументальной живописи времен СССР. На нем на фоне городских построек изображена семья: отец, мать и ребенок. В группе «Врата Севера» в соцсети пишут, что картина символизировала дерево жизни, корни которого - семья, культура , искусство и наука.

Так выглядело здание до ремонта. Фото из группы БУК "Культурно-досуговый центр"(РДК) в соцсети.

Контракт на капитальный ремонт здания культурно-досугового центра был подписан районными властями в апреле этого года с ООО «Проксима» из Вологды. За 10 млн рублей подрядчик в срок до 10 августа 2019 года должен провести ремонт входной группы и фасада здания, произвести частичную замену инженерных сетей, отремонтировать большой зал на втором этаже, лестницы и раздевалки.

«Проксима» уже вышла на объект – местные жители выкладывают в соцсети фото ремонта. В группе «Врата Севера» возмущаются возможной утратой панно.

- А надо ли уничтожать это произведение? Так же в процессе ремонта чуть не исчезла мозаика с фасада Вологодского колледжа искусств. Во время очухались, теперь как музейный экспонат! Всегда легче сломать! – пишет Ольга Смирнова.

- Не может быть, что исчезнет это ДОРОГОЕ, содержательное произведение! Сохранить, нельзя замазать!!!, - уверена Ангелина Пилипчук.

- В Грязовце и так уничтожено все, что когда то представляло хоть какую то ценность! Кругом же разрухааа, руководство дома культуры, ОДУМАЙТЕСЬ!!! Куда нужно писать, может кто знает? – пишет пользователь Аня Снежина.

Как пояснили Newsvo в администрации культурно-досугового центра, панно не уничтожат, а просто… «спрячут» под навесным фасадом.

Скриншот проекта капремонта здания

- Панно не пострадает, оно будет за плиткой. Будет вентилируемый фасад. Изначально, когда хотели его оставить, реставрация данного панно не входила ни в какие суммы. Если потомки вдруг захотят, они могут разобрать вентилируемый фасад и посмотреть на данное панно. Но оно никак не вписывалось в новый интерьер нового дома культуры, в наш проект, - сказала директор БУК «Культурно-досуговый центр» Ольга Ивачева.

Тем временем панно уже пострадало от металлических стержней, на которые будет крепиться навесной фасад. Это видно по фотографиям здания, сделанным накануне.

Фото Newsvo

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