Вечер русского романса пройдет в Вологодской филармонии 15 мая

13.05.2019 [Культура]

Вечер русского романса «Я помню чудное мгновенье» пройдет в Вологодской областной филармонии. 15 мая в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал»  там покажут видеозапись концерта Национального академического оркестра народных инструментов России имени Николая Осипова.

Для зрителей прозвучат композиции «Я помню чудное мгновенье», «А напоследок я скажу» из кинофильма «Жестокий романс», «Любовь – волшебная страна», вальс из музыкальных иллюстраций к повести Александра Пушкина «Метель» (аранжировка В. Городовской), «Средь шумного бала», «Вдоль по улице метелица метет» и многие другие.

Начало в 17.30. Вход свободный.

Тэги: Вологодская областная филармония, виртуальный концертный зал, музыка

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