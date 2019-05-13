Вечер русского романса пройдет в Вологодской филармонии 15 мая

Вечер русского романса «Я помню чудное мгновенье» пройдет в Вологодской областной филармонии. 15 мая в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал» там покажут видеозапись концерта Национального академического оркестра народных инструментов России имени Николая Осипова.

Для зрителей прозвучат композиции «Я помню чудное мгновенье», «А напоследок я скажу» из кинофильма «Жестокий романс», «Любовь – волшебная страна», вальс из музыкальных иллюстраций к повести Александра Пушкина «Метель» (аранжировка В. Городовской), «Средь шумного бала», «Вдоль по улице метелица метет» и многие другие.

Начало в 17.30. Вход свободный.