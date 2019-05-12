Школьник из Вологды завоевал серебро на Азиатской физической олимпиаде в Австралии

Российская команда на XX Азиатской физической олимпиаде. Фото организаторов Азиатской физической олимпиады.

Елисей Судаков из Вологды завоевал серебряную медаль на Азиатской физической олимпиаде, которая прошла в Аделаиде, Австралия. Елисей учится в одиннадцатом классе Вологодского многопрофильного лицея.

Как сообщает сайт Минпросвещения России, всего сборная команда российских школьников завоевала две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали. Россию представляла команда из восьми призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Абсолютным победителем олимпиады стал школьник из Москвы Григорий Бобков. Золотые медали также получили Алексей Шишкин. Владимир Малиновский и Андрей Парфёнов из Москвы. Кроме Елисея Судакова, серебро досталось Владиславу Полякову из Санкт-Петербурга. Бронзовая медаль - у Ирины Ляликовой из Московской области.

По результатам этих соревнований будет сформирована сборная России на Международную физическую олимпиаду, которая пройдет в Израиле с 7 по 15 июля.