Школьник из Вологды завоевал серебро на Азиатской физической олимпиаде в Австралии

12.05.2019 [Общество]
Школьник из Вологды завоевал серебро на Азиатской физической олимпиаде в Австралии

Российская команда на XX Азиатской физической олимпиаде. Фото организаторов Азиатской физической олимпиады.

Елисей Судаков из Вологды завоевал серебряную медаль на Азиатской физической олимпиаде, которая прошла в Аделаиде, Австралия. Елисей учится в одиннадцатом классе Вологодского многопрофильного лицея.

Как сообщает сайт Минпросвещения России, всего сборная команда российских школьников завоевала две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали. Россию представляла команда из восьми призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Абсолютным победителем олимпиады стал школьник из Москвы Григорий Бобков. Золотые медали также получили Алексей Шишкин. Владимир Малиновский и Андрей Парфёнов из Москвы. Кроме Елисея Судакова, серебро досталось Владиславу Полякову из Санкт-Петербурга. Бронзовая медаль - у Ирины Ляликовой из Московской области. 

По результатам этих соревнований будет сформирована сборная России на Международную физическую олимпиаду, которая пройдет в Израиле с 7 по 15 июля.

Тэги: образование, олимпиады

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