В Вологодском районе поисковики обнаружили минометную мину

Зарытую в земле мину нашли поисковики возле деревни Дубровское в Вологодском районе, сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии. На место вызвали инженерно-техническую группу ОМОНа из Вологды. После проведения обследования специалисты сделали вывод, что находкой оказалась 152-мм минометная мина.

Позднее снаряд уничтожили с соблюдением всех необходимых правил безопасности. Как уточнили росгвардейцы, ранее в советское время вблизи данного места располагался танкодром. Сейчас полицейские уточняют происхождение мины и выясняют, не находятся ли поблизости с местом ее обнаружения другие опасные предметы.