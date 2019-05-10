В Вологодском районе поисковики обнаружили минометную мину

10.05.2019 [Происшествия]

Зарытую в земле мину нашли поисковики возле деревни Дубровское в Вологодском районе, сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии. На место вызвали инженерно-техническую группу ОМОНа из Вологды. После проведения обследования специалисты сделали вывод, что находкой оказалась 152-мм минометная мина.

Позднее снаряд уничтожили с соблюдением всех необходимых правил безопасности. Как уточнили росгвардейцы, ранее в советское время вблизи данного места располагался танкодром. Сейчас полицейские уточняют происхождение мины и выясняют, не находятся ли поблизости с местом ее обнаружения другие опасные предметы.

Фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии

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