ХК "Северсталь" подписал контракты с вратарем Владиславом Подъяпольским и защитником Владиславом Провольневым

10.05.2019 [Спорт]

Команду хоккейного клуба "Северсталь" пополнили два новых игрока. Подписаны контракты с вратарем Владиславом Подъяпольским и защитником Владиславом Провольневым.

Подъяпольский родился и начал заниматься хоккеем в Новокузнецке. На профессиональном уровне дебютировал в МХЛ в «Кузнецких Медведях», в КХЛ впервые вышел на лёд в составе местного «Металлурга». В прошлом сезоне защищал цвета казанского «Ак Барса». Всего в КХЛ провёл 94 матча со средним процентом отражённых бросков 91,8.

Провольнев начал свою карьеру в хоккее в Воронеже. На профессиональном уровне впервые выше на лёд в составе ХК «Зеленоград» в МХЛ-Б. В молодёжном хоккее защищал цвета московского «Спартака». В КХЛ дебютировал также в составе «красно-белых». Вызывался в составе олимпийской сборной России на различные турниры. 

Тэги: хоккей

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