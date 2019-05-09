Раритетный револьвер начала XIX века нашли в кювете на трассе под Вологдой

В Вологодском районе в кювете возле поворота к деревне Васильевское нашли револьвер начала XIX века, сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.

Торчащий из земли кусок металла возле дороги заметил проезжавший мимо мужчина, который возвращался в город. Он поднял оружие с земли и привез сотрудникам Росгвардии.

- Как пояснил начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по г. Вологоде майор полиции Сергей Резинкин, найденный предмет по внешним признакам схож на револьвер, который изготавливался и использовался в начале прошлого века во времена первой мировой войны и революции. Сейчас находка направлена на экспертизу в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Вологодской области, - сообщает пресс-служба.

Специалистам предстоит установить принадлежность предмета к тому или иному виду оружия. Кроме того стражам правопорядка предстоит узнать, каким образом оружие оказалось в кювете возле трассы.