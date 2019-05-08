Администрацию Кич-Городецкого района оштрафовали на 50 тысяч рублей за невыполнение предписания ГИБДД

Администрацию Кичменгско-Городецкого района оштрафовали на 50 тысяч рублей за два не замененных вовремя дорожных знака. Чиновники пытались оспорить постановление о наказании в районном суде, переложив вину на подрядчика, однако это им не удалось.

Штраф администрация получила от мирового судьи в марте 2019 года. Нарушение состояло в том, что администрация района в установленный срок (до 9 февраля 2019 года) не выполнила предписание от ГИБДД по замене двух дорожных знаков «Пешеходный переход» на улице Лесной Кичменгского Городка. Кроме того, власти обязаны были обеспечить видимость еще одного знака там же.

С этим решением чиновники не согласились и решили обжаловать его в районном суде. Суть жалобы состояла в том, что правонарушение допустила не администрация района, а общество с ограниченной отвественностью, с которой у нее заключен контракт. Этот довод был отвергнут судом второй инстанции, поскольку, по уставу, именно районные власти отвечают за безопасность местных дорог.

- Суд пришел к выводу, что отсутствие у общества с ограниченной ответственностью денежных средств на покупку дорожных знаков не лишало администрацию возможности обратиться до истечения срока выполнения предписания в ОГИБДД по Кичменгско-Городецкому району с ходатайством о его продлении. Кроме того, действующие нормативы не ставят в зависимость от финансирования исполнение обязанностей по надлежащему обеспечению осуществления дорожной деятельности, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге и районный суд оставил постановление о назначении наказания в силе. Штраф районной администрации придется заплатить.