Администрацию Кич-Городецкого района оштрафовали на 50 тысяч рублей за невыполнение предписания ГИБДД

08.05.2019 [Общество]

Администрацию Кичменгско-Городецкого района оштрафовали на 50 тысяч рублей за два не замененных вовремя дорожных знака. Чиновники пытались оспорить постановление о наказании в районном суде, переложив вину на подрядчика, однако это им не удалось.

Штраф администрация получила от мирового судьи в марте 2019 года. Нарушение состояло в том, что администрация района в установленный срок (до 9 февраля 2019 года) не выполнила предписание от ГИБДД по замене двух дорожных знаков «Пешеходный переход» на улице Лесной Кичменгского Городка. Кроме того, власти обязаны были обеспечить видимость еще одного знака там же.

С этим решением чиновники не согласились и решили обжаловать его в районном суде. Суть жалобы состояла в том, что правонарушение допустила не администрация района, а общество с ограниченной отвественностью, с которой у нее заключен контракт. Этот довод был отвергнут судом второй инстанции, поскольку, по уставу, именно районные власти отвечают за безопасность местных дорог.

- Суд пришел к выводу, что отсутствие у общества с ограниченной ответственностью денежных средств на покупку дорожных знаков не лишало администрацию возможности обратиться до истечения срока выполнения предписания в ОГИБДД по Кичменгско-Городецкому району с ходатайством о его продлении. Кроме того, действующие нормативы не ставят в зависимость от финансирования исполнение обязанностей по надлежащему обеспечению осуществления дорожной деятельности, -  сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге и районный суд оставил постановление о назначении наказания в силе. Штраф районной администрации придется заплатить.

Тэги: штрафы, суды

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Бабушкинском районе в лесу нашли тело 45-летней женщины, пропавшей полгода назад
В Вологодской области сгорела деревня
В Великом Устюге внедорожник врезался в автобус с пассажирами
Вратарь Доминик Фурх покинул КХ «Северсталь»
Миллион рублей в месяц: вологодские депутаты отчитались о доходах за 2018 год
Ночью не спать: на новом сайте записи к врачам у вологжан теперь есть всего 30 минут на подтверждение талончика
В Вологде на улице Козленской загорелся дом, капремонт которого был запланирован на 2019 год
В Череповце пьяный водитель «BMW» устроил на улице стрельбу из сигнального автомата
Ущерб за испорченную квартиру взыскали с арендатора в Вологде
Один человек погиб и один пострадал на пожаре в деревне Ботово Череповецкого района
08.05.2019 [Общество]

В Вологде не торопятся отключать отопление в квартирах

952
0
07.05.2019 [Политика]

Миллион рублей в месяц: вологодские депутаты отчитались о доходах за 2018 год

3807
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Администрацию Кич-Городецкого района оштрафовали на 50 тысяч рублей за невыполнение предписания ГИБДД
В Москве скончался композитор Евгений Крылатов
День победы в Вологде: программа праздничных мероприятий
В Вологде не торопятся отключать отопление в квартирах
В Вологде 18-летняя студентка украла у матери своего знакомого украшения стоимостью 400 тысяч рублей
Деньги от продажи билетов на юбилей Камерного театра пойдут на ремонт аварийного помещения на улице Мира
9 мая в доме-музее Можайского расскажут о подвигах летчиков-вологжан
 


07.05.2019 [Политика]

Миллион рублей в месяц: вологодские депутаты отчитались о доходах за 2018 год

3807
0
08.05.2019 [БлогоVO]

Дикий Пешеход

210
0
06.05.2019 [Обзор Прессы]

«Нет ни у кого такой задачи — уволить губернатора»

1159
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика