В Москве скончался композитор Евгений Крылатов

В Москве на 86-м году жизни скончался композитор Евгений Крылатов, написавший музыку для песен «Лесной олень», «Крылатые качели» и «Три белых коня». Как сообщает ТАСС, у него была двусторонняя пневмония.

Евгений Крылатов родился 23 февраля 1934 года, окончил Пермское музыкальное училище и Московскую консерваторию. Композитор является автором музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам. Среди них «Чародеи», «Приключения Электроника», «Достояние республики», «Дед Мороз и лето», «Трое из Простоквашино».

Композитор сотрудничал с Евгением Евтушенко, Беллой Ахмадулиной, Робертом Рождественским, Леонидом Дербеневым, Ильей Резником. Вместе с Юрием Энтиным он создал более 70 песен для детей.