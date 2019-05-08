День победы в Вологде: программа праздничных мероприятий

День победы в Вологде начнется с парада на площади Революции. В 10 утра по ней торжественным маршем пройдут 26 расчетов - представители силовых структур, воинских подразделений, учебных заведений, движения «Юнармия», а также колонна «Бессмертного полка». Ориентировочно в 11.30 над городом пролетят самолеты стратегической авиации - бомбардировщики ТУ-160 и ТУ-95МС, заправщик ИЛ-7, участвующие в параде в Москве.

В течение дня празднования продолжатся на площадках в разных районах города.

Так, сразу после завершения парада по центральным улицам Вологды стартует легкоатлетическая эстафета, в которой примут участие более 400 человек. На площади Революции начнется праздничный концерт, выступит оркестр народных инструментов «Перезвоны», его программа называется «Забытые песни о войне».

- Это произведения на военную тематику как современные, так и советского периода, которые звучат не так часто, но при этом трогают сердца зрителей. В часовой программе прозвучат песни Розенбаума, Мартынова, песни из военных фильмов, например «Мы из будущего», - сообщает пресс-служба городской администрации.

«Песни победы» с известными вологодскими артистами споют ученики музыкальных школ города Вологды - это ребята от 6 до 14 лет. Всего прозвучит 18 песен, программа начнется в 20.00.

В Кировском сквере сразу же после парада стартует молодежный фестиваль «Была весна, была Победа». В его рамках прозвучат лучшие номера конкурса военно-патриотического творчества среди студентов и рабочей молодежи, будет работать фотозона и интерактивные площадки. Праздничные концерты состоятся на площади Федулова и у ДК льнокомбината.

Завершит праздник концерт группы «Военный гарнизон» из Москвы. В 22 часа прогремит победный салют.

- Он продлится более 4 минут, в небо на высоту около 100 метров взлетят несколько сотен залпов. По задумке режиссеров, салют будет состоять из двух смысловых частей: война и Победа, которую ознаменуют самые мощные финальные залпы, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Подробная программа праздничных мероприятий в честь Дня победы размещена на сайте городской администрации.

Колонна Бессмертного полка начнет собираться в 10 часов утра у стадиона "Динамо". Начало движения - 10:20 (маршрут см. в схеме в галерее).

Добавим, что 9 мая в центре Вологды будет ограничено движение транспорта (см. схему в галерее).