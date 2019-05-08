В Вологде 18-летняя студентка украла у матери своего знакомого украшения стоимостью 400 тысяч рублей

08.05.2019 [Происшествия]

В Вологде полиция раскрыла кражу ювелирных украшений из квартиры на улице Новгородской, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В дежурную часть обратилась 40-летняя женщина, которая пояснила, что у нее были похищены десять дорогих ювелирных украшений. Сумма ущерба составила 408 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось вычислить подозреваемую в краже, ею оказалась 18-летняя однокурсница сына хозяйки квартиры. Девушка рассказала, что не раз бывала в гостях у молодого человека, с которым вместе учится.

- Первый раз она решилась на кражу в конце апреля. Похитив часть украшений, вологжанка сдала их в ломбард, выручив порядка 50 тысяч рублей. Когда подозреваемая поняла, что пропажу никто не заметил, то решила украсть еще часть украшений, которые также сдала в ломбард на сумму порядка 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Девушка полностью признала свою вину. Часть денег она уже успела потратить на собственные нужды, оставив порядка 55 тысяч рублей.

В ближайшее время похищенные украшения будут изъяты из ломбарда и возвращены законному владельцу.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Студентке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Тэги: кража, студенты
Фото предоставлено пресс-службой областного УМВД

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