9 мая в доме-музее Можайского расскажут о подвигах летчиков-вологжан

О подвигах летчиках-вологжан расскажут 9 мая в доме-музее Александра Можайского. Посетители узнают о жизни легендарного авиаконструктора Сергея Ильюшина, лётчиков Александра Клубова, Михаила Жукова, Игоря Каберова и других.

- Вологжане знают эти имена по названию улиц своего города, однако за каждым из них стоит свой подвиг, своя история, - отмечают в пресс-службе Вологодского музея-заповедника.

Так, например, улица Преображенского носит имя участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, генерала-полковника авиации Евгения Преображенского. Он командовал первым минно-торпедным полком Краснознамённого Балтийского флота во время бомбардировки в Берлине летом 1941 года, сам принимал участие в этих полётах. Всего с 7 августа по 4 сентября авиационная группа штурмовала Берлин 10 раз. Полк стал первым на флоте, кому было присвоено звание гвардейского за мужество и героизм личного состава.

Дом-музей расположен в селе Можайское Вологодского района. Начало мероприятия – 13.30. Вход свободный.