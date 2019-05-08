Вологжане, дома которых исключили из программы капремонтов, смогут вернуть ранее уплаченные взносы

Жители Вологодской области, дома которых исключили из региональной программы капитальных ремонтов, смогут вернуть ранее уплаченные взносы. Речь идет о домах, в которых менее 5 квартир, соответствующее постановление правительства было принято 1 апреля.

Теперь собственники этих помещений имеют право обратиться в фонд капитального ремонта с заявлением о возврате денег, ранее уплаченных в виде взносов на капитальный ремонт.

Оформить заявление на возврат уплаченных взносов можно также во всех многофункциональных центрах области с 13 мая 2019 года. Список документов, необходимых для оформления возврата, опубликован на сайте фонда капремонта.