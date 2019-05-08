Череповецкого браконьера, который в лесу подстрелил другого охотника, приговорили к исправительным работам

Череповецкий районный суд вынес приговор 44-летнему браконьеру, случайно подстрелившему в лесу другого охотника.

Напомним, трагедия произошла 17 ноября на территории охотничьих угодий Череповецкого районного общества охотников и рыболовов. Группа мужчин охотилась на лося. Услышав лай собаки, которая должна была загонять животное, охотники приготовились и ждали появления зверя из зарослей на открытое место, сообщал тогда сайт правительства Вологодской области.

Один из участников группы, 44-летний мужчина, заметил движение среди торфяных куч, частого подлеска и валежника и увидел, как ему показалось, очертания крупного животного. Он произвел выстрел в сторону неясно видимой цели и ранил мужчину, который по роковой случайности в это же время находился в лесу и охотился на зайца. По информации Облохотдепартамента, разрешения на добычу лося у охотников при себе не было.

Стрелявший ушел с места происшествия, оставив пострадавшего истекать кровью. Охотник сам позвонил друзьям, после чего его вынесли к машине скорой помощи и доставили в больницу. 59-летний мужчина получил серьезные травмы: у него был раздроблен таз, он потерял много крови. 22 декабря 2018 года он скончался в больнице.

Браконьера признали виновным в причинении смерти потерпевшему по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка ежемесячно. Кроме того, мужчина должен будет выплатить супруге погибшего компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей, а также материальный ущерб (расходы на похороны) в размере 113 105 рублей.