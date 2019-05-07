Череповецкие спортсмены завоевали 10 медалей на соревнованиях по боксу в Ленинградской области

С 3 по 5 мая в Ленинградской области прошел открытый турнир по боксу среди юношей, посвященный памяти известного волховского тренера Авенира Соснова. В соревнованиях приняло участие более 140 спортсменов из Ленинградской, Вологодской, Нижегородской областей, Республики Калерия и города Санкт Петербург.



Вологодскую область на соревнованиях представляли боксеры "Спортивной школы №3" Череповца, на счету которых 7 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль.



Победителями в своих весовых категориях стали Никита Храппа, Никита Крючков, Гусейн Курбанмагомедов (он стал двукратным чемпионом этих соревнований), Богдан Авдоничев (все они занимаются у тренера Богдашкина Е. Л.), Егор Цукин (тренер Иванов Р. А.) и Константин Тамбов (тренер Чертков М. А.)