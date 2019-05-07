Фестиваль военной реконструкции «Кирилло-Белозерская осада» пройдет в Кириллове 8 и 9 июня

07.05.2019 [Культура]

Военно-исторический фестиваль «Кирилло-Белозерская осада» пройдет 8 и 9 июня в стенах Кирилло-Белозерского музея-заповедника. В программе - полевые сражения, конные турниры, показательные выступления и дефиле десятков клубов военно-исторической реконструкции из разных регионов России. Ожидается, что в этом году в фестивале примут участие реконструкторы из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Череповца, Саранска, Белгорода.

- За два дня перед вами пролетят шесть лет начала XVII века, ведь именно с 1612 по 1618 годы в Кирилловской обители шла защита монастыря от польско-литовских интервентов, - сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Наблюдать за происходящим зрители смогут, как с земли, так и поднявшись на галереи крепостных стен, откуда открывается вид на весь монастырь. На фестивале для взрослых и детей будет работать средневековая ярмарка и аттракционы.

Гости «Кирилло-Белозерской осады» смогут попробовать себя в турнирах лучников и в историческом фехтовании.  У стен Кирилло-Белозерской обители будет разбит настоящий лагерь, в котором будут жить не только сами воины, но и их жены с детьми. Здесь можно будет увидеть одежду  жителей XVII века, какую утварь они использовали.

Подробная программа фестиваля опубликована на сайте Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Тэги: Кириллов, монастырь

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Бабушкинском районе в лесу нашли тело 45-летней женщины, пропавшей полгода назад
В Вологодской области сгорела деревня
В Великом Устюге внедорожник врезался в автобус с пассажирами
В Вологде взломали в соцсети группу монстрации и удалили из нее всех участников
В Вологде возбудили уголовное дело по факту обмана семьи на 250 тысяч рублей при покупке дома
Вратарь Доминик Фурх покинул КХ «Северсталь»
В Вологде на улице Козленской загорелся дом, капремонт которого был запланирован на 2019 год
Ночью не спать: на новом сайте записи к врачам у вологжан теперь есть всего 30 минут на подтверждение талончика
Двух подростков-велосипедистов сбили в Вологде на улицах Предтеченской и Ярославской
В Череповце пьяный водитель «BMW» устроил на улице стрельбу из сигнального автомата
07.05.2019 [Происшествия]

В Вытегорском районе пенсионерка продала скупщику медали дяди, ветерана Великой Отечественной войны

580
0
06.05.2019 [Общество]

В Устюженском районе депутаты отказались прекратить полномочия коллеги-единоросса, не представившего сведения о доходах

1382
1
30.04.2019 [Общество]

Организаторы "Бессмертного полка" просят Вологодское отделение "Единой России" прекратить нарушения

11530
6

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкие спортсмены завоевали 10 медалей на соревнованиях по боксу в Ленинградской области
Расселенный дом на Набережной VI армии, 175 в Вологде после пожара сняли с торгов
Миллион рублей в месяц: депутаты вологодских гордумы и заксобрания отчитались о доходах за 2018 год
Полиция пыталась обжаловать решение суда, который не стал наказывать Евгения Доможирова за расставление колонок на митинге в Вологде
Фестиваль военной реконструкции «Кирилло-Белозерская осада» пройдет в Кириллове 8 и 9 июня
Жительница Белозерска отсудила у управляющей компании 117 тысяч рублей за упавший на ее машину снег
Вологодские поисковики обнаружили в Ленобласти останки летчика-истребителя Григория Ярового
 


07.05.2019 [Политика]

Миллион рублей в месяц: депутаты вологодских гордумы и заксобрания отчитались о доходах за 2018 год

234
0
07.05.2019 [БлогоVO]

Просто берите Каргополь и спасайте

164
0
06.05.2019 [Обзор Прессы]

«Нет ни у кого такой задачи — уволить губернатора»

893
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика