Фестиваль военной реконструкции «Кирилло-Белозерская осада» пройдет в Кириллове 8 и 9 июня

Военно-исторический фестиваль «Кирилло-Белозерская осада» пройдет 8 и 9 июня в стенах Кирилло-Белозерского музея-заповедника. В программе - полевые сражения, конные турниры, показательные выступления и дефиле десятков клубов военно-исторической реконструкции из разных регионов России. Ожидается, что в этом году в фестивале примут участие реконструкторы из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Череповца, Саранска, Белгорода.

- За два дня перед вами пролетят шесть лет начала XVII века, ведь именно с 1612 по 1618 годы в Кирилловской обители шла защита монастыря от польско-литовских интервентов, - сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Наблюдать за происходящим зрители смогут, как с земли, так и поднявшись на галереи крепостных стен, откуда открывается вид на весь монастырь. На фестивале для взрослых и детей будет работать средневековая ярмарка и аттракционы.

Гости «Кирилло-Белозерской осады» смогут попробовать себя в турнирах лучников и в историческом фехтовании. У стен Кирилло-Белозерской обители будет разбит настоящий лагерь, в котором будут жить не только сами воины, но и их жены с детьми. Здесь можно будет увидеть одежду жителей XVII века, какую утварь они использовали.

Подробная программа фестиваля опубликована на сайте Кирилло-Белозерского музея-заповедника.