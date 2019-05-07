Жительница Белозерска отсудила у управляющей компании 117 тысяч рублей за упавший на ее машину снег

Жительница Белозерска отсудила у ООО «Жилищник» 117 тысяч рублей за глыбу снега, съехавшую с крыши дома на ее припаркованный автомобиль.

Инцидент произошел 9 февраля 2019 года. Девушка оставила свой «Шевроле» возле дома № 85 на улице III Интернационала. Снежная глыба, упавшая с крыши здания, серьезно повредила крышу кузова, лобовое стекло, левое переднее крыло машины. Кроме того, оказался расколот пластик над правой передней дверью и крепление переднего номерного знака. Посчитав, что автомобиль оказался поврежден из-за некачественной работы управляющей компании, его владелица обратилась в «Жилищник» с претензией, попросила компенсировать нанесенный ей ущерб. Претензию оставили без удовлетворения, и тогда жительница Белозерска обратилась в суд.

На суде представители управляющей компании обвиняли в случившемся владелицу авто. По их мнению, девушка должна была оставить машину на безопасном расстоянии (около 10 метров) от дома, а не так близко (3,6 метра).

- Истица самонадеянно припарковала автомобиль в месте, не предназначенном для этого, пренебрегла требованиями безопасности и не приняла во внимание возможность схода с него с крыши дома, - утверждали во время судебных заседаний представители ООО «Жилищник».

Тем не менее, суд посчитал, что сход снега с крыши многоквартирного дома и повреждение автомобиля произошли в результате ненадлежащего содержания ООО «Жилищник» общего имущества многоквартирного дома, в том числе из-за несвоевременной чистки крыши дома от снега.

- Доводы ответчика о том, что ущерб истице причинен в результате того, что она пренебрегла требованиями безопасности, во внимание не приняты. Судом установлено, что в месте расположения машины какого-либо предостерегающего ограждения или информационных табличек о возможном сходе с крыши снега установлено не было, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге суд постановил взыскать с управляющей компании ущерб, причиненный в результате повреждения автомобиля в сумме 73 220 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 1 000 рублей, штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке в сумме 37 110 рублей, расходы на оплату услуг оценщика в сумме 4 000 рублей и возврат уплаченной государственной пошлины в сумме 2 516 рублей 60 копеек, всего 117 846 рублей 60 копеек.