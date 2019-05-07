Жителя Вытегорского района, который хранил в своем гараже гашиш и амфетамин, приговорили к 7 годам колонии

47-летнего жителя Вытегорского района осудили за незаконное хранение и приготовление к сбыту наркотиков, сообщает прокуратура Вологодской области.

Судом и следствием установлено, что в 2018 году обвиняемый купил и хранил в своем гараже в поселке Депо гашиш массой 86,8 граммов, амфетамин массой 8,16 граммов и 120 таблеток, содержащих наркотическое средство МДМА, общей массой 54,34 граммов. Полицейские изъяли наркотики в ходе осмотра гаража.

Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.