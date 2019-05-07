Череповчанин представил в суд фиктивную справку о доходах, чтобы сохранить родительские права на дочь

07.05.2019 [Общество]

В Череповце руководитель фирмы по просьбе знакомого выдал ему поддельную справку 2 НДФЛ и характеристику с места работы. Возбуждено уголовное дело о подделке документов.

По данным прокуратуры Вологодской области, в январе 2019 года житель Череповца обратился к генеральному директору одной из городских фирм с просьбой изготовить для него поддельные документы. Мужчине необходимо было получить справку о доходах за 2018 года по форме 2 НДФЛ, договор оказания услуг, а также характеристику с места работы. При этом череповчанин ранее не был трудоустроен в данной организации. Документы ему были нужны для представления в суд, который рассматривал дело об ограничении мужчины в родительских правах в отношении несовершеннолетней дочери.

- На основании представленных вышеуказанных документов, характеризующих ответчика по гражданскому делу, определением Череповецкого городского суда место жительства несовершеннолетней дочери определено с отцом (до вступления в законную силу решения суда и на период проведения судебной психологической экспертизы), - отмечают в прокуратуре.

Однако в результате прокурорской проверки было установлено, что документы поддельные. Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права в целях его сбыта).

Решение об ограничении мужчины в родительских правах будет принято с учетом вскрывшихся фактов подделки.

Тэги: родители, дети, подделка документов, суды

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