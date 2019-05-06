Ущерб за испорченную квартиру взыскали с арендатора в Вологде

06.05.2019 [Общество]

Владелецу двухкомнатной квартиры в Вологде удалось взыскать с нанимателя ущерб почти в 100 тысяч рублей за испорченное помещение. Арендатор с семьёй прожил там около года. 

Договор найма стороны заключили 13 марта 2017 года. Уже в мае 2018-го Роман Р. и его семья решили съехать из квартиры, оставив при этом просверленные стены, разорванный линолиум, сломанные двери, окна, сколы на кафеле, оторванные обои.

Хозяин жилья — Илья С.— потребовал возместить ущерб. Независимый оценщик подсчитал, что имущество было испорчено на 91 633 рублей 10 копеек. Бывший квартиросъёмщик деньги платить отказался. 

Тогда арендодатель обратился в городской суд, но в удовлетворении иска ему отказали. Однако он выиграл дело в апелляционной инстанции. Вологодский областной суд постановил взыскать с Романа Р. помимо суммы причинённого ущерба и другие расходы истца: на оценщика, адвоката и госпошлину. В общей сложности бывшему нанимателю придётся выплатить почти 100 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: аренда, квартиры, суды, компенсации

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