В Череповецком районе управляющую компанию оштрафовали на 10 тысяч рублей за затопленные канализацией подъезды

В Череповецком районе управляющую компанию оштрафовали на 10 тысяч рублей за затопленные канализационными водами подъезды жилого дома. При этом на суде представитель УК заявила, что в ситуации виноваты сами жильцы, установившие в квартирах «дополнительные» ванны и стиральные машины.

Инцидент произошел в марте этого года в одном из многоквартирных жилых домов на улице Гагарина в поселке Суда. Лестничные клетки первого этажа в двух подъездах оказались подтоплены сточными и грунтовыми водами.

- Согласно проведенной экспертизе, затопление помещений жилого дома сточными и грунтовыми водами создает условия для возникновения и распространения среди населения инфекционных и паразитарных заболеваний, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Специалисты Роспотребнадзора, выступая на суде, подтвердили, что вина в затоплении подъездов лежит на управляющей компании, обслуживающей дом - ООО «ЖКХ «Суда». Однако в самой УК признали обвинения беспочвенными, заявив, что воды оказались на уровне первого этажа по вине подрядной организации, которая некачественно выполнила работы при строительстве канализации.

- Кроме того, собственники жилых помещений установили в своих квартирах дополнительное сантехническое оборудование (душевые кабины, ванны, стиральные машины), в связи с чем в выгребные ямы сливается большой объем воды, ямы переполняются, в результате чего происходит затопление помещений дома сточными водами. По состоянию на 26 апреля 2019 года выявленные недостатки устранены, - заявила на суде представитель ООО «ЖКХ «Суда».

Доводы представителя ООО «ЖКХ «Суда» о невиновности юридического лица суд счел несостоятельными и опровергнутыми материалами дела.

ООО «ЖКХ «Суда» было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.