Прокуратура через суд обязала администрацию Никольска отремонтировать печь в муниципальной квартире

06.05.2019 [Общество]

В Никольске прокуратура через суд обязала администрацию города отремонтировать печь в муниципальной квартире. Поводом для прокурорского иска стало обращение местной жительницы.

Заявительница живет в квартире на первом этаже дома №39 по улице Садовой районного центра. Женщина рассказала, что при эксплуатации ее печи дым поступает в комнату из-за аварийного состояния печи в муниципальной квартире этажом выше. Проверка показала, что печь в квартире на втором этаже действительно требует срочного капремонта.

- Отопительная печь эксплуатируется с трещинами в районе топочной дверки, дымоход отопительной печи в чердачном помещении эксплуатируется с нарушением правил пожарной безопасности (имеются трещины, не произведены очистка дымохода и побелка дымовой трубы). Печь требует капитального ремонта, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Суд пришел к выводу, что собственник жилого помещения – в данном случае администрация Никольска - обязан восстановить печное отопление путем проведения капитального ремонта печи. 29 апреля 2019 года чиновников обязали привести печь в порядок в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

Тэги: суды, прокуратура, муниципальное имущество

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