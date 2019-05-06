«Воспитание по доктору Споку»: Всеволод Чубенко представит в Вологде моноспектакль по рассказу Василия Белова

06.05.2019 [Культура]

17 мая мемориальная квартира писателя Василия Белова в Вологде присоединится к акции «Ночь музеев». В 18.30 заслуженный артист России Всеволод Чубенко представит там свое прочтение «Воспитания по доктору Споку».

- Рассказ был написан Беловым в начале 70-х, опубликован в журнале "Север" в 1974 году. Главные герои - интеллигентная супружеская чета Костя и Тоня Зорины. В рассказе почему-то Тоня слушает "всех, кроме собственного мужа", противопоставляет его себе, воспитывает дочь по модной системе американского доктора Спока..., - сообщает музей-квартира Василия Белова.

Спектакль пройдет в камерной обстановке мемориальной квартиры, количество мест для зрителей - 20. Стоимость билета – 500 рублей, предварительная запись по телефонам: +7(921)142-08-56, +7(921)126-14-23. Организаторы отмечают, что показ спектакля будет разовым. 

Тэги: Ночь музеев

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