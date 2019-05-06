В Устюженском районе депутаты отказались прекратить полномочия коллеги-единоросса, не представившего сведения о доходах

В Устюженском районе прокуратура через суд добилась досрочного прекращения полномочий депутата-единоросса, вовремя не представившего данных о доходах своей семьи. Иск ведомству пришлось подавать после того, как парламентарии отказались исполнять предписание прокурора добровольно.

Как удалось выяснить Newsvo, нарушение антикоррупционного законодательства было допущено депутатом совета муниципального образования Устюженское Павлом Бушмановым. Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Пригородный плюс» был избран на эту должность в сентябре 2017 года от партии «Единая Россия».

Прокурорская проверка показала, что Павел Бушманов в установленный законом срок не представил сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год на себя и супругу.

Чтобы устранить нарушения закона, прокурор Устюженского района направил на имя главы поселения представление с требованием о досрочном прекращении полномочий депутата, однако на очередной сессии совета депутаты проголосовали против этого решения.

- 25.09.2018 представление прокурора района было рассмотрено на 14-й очередной сессии Совета муниципального образования Устюженское. По результатам проведенного голосования решение «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета муниципального образования Устюженское третьего созыва Бушманова П.С.» не было принято, что подтверждается соответствующим протоколом, - говорится в материалах дела.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с соответствующим административным исковым заявлением. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, совет муниципального образования Устюженское обязали повторно рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Бушманова.

Исполняя судебное решение, представительный орган местного самоуправления со второго раза лишил полномочий депутата, допустившего нарушения закона.