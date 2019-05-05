В России запретили анонимные сообщения в мессенджерах
С 5 мая в России вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона. Законопроект был предложен Роскомнадзором, премьер Дмитрий Медведев подписал его 27 октября 2018 года, сообщает РБК.
Теперь идентификация пользователя будет проходить следующим образом: мессенджеры будут запрашивать информацию о пользователе у сотового оператора, а тот обязан будет предоставить запрашиваемые данные в течение 20 минут. При этом каждому пользователю будет присваиваться уникальный код. В случае, если оператор не предоставит информацию о пользователе или в базе данных не окажется соответствующих сведений, идентификация не будет считаться пройденной.
Если пользователь сменит номер телефона, то идентификацию нужно будет повторить.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров объяснял, что новые правила должны помочь «созданию безопасной коммуникационной среды», поскольку, по его словам, анонимность затрудняет работу правоохранителей.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что от нового постановления будет больше вреда, чем пользы. По его словам, это не только не поможет работе полиции, но и затруднит корпоративное общение:
- Это просто незаконно, какая-то огромная дыра в безопасности. Грубо говоря, вы создали какую-то платформу и просто методом перебора и обращения к операторам связи можете получить всю выборку по базам данных с номерами телефонов, именами и фамилиями зарегистрированных абонентов. Это же сюрреалистическая ситуация. Кроме того, вопрос остается открытым с точки зрения корпоративных средств связи. Кто будет идентифицировать того сотрудника, который использует корпоративную связь? У них вообще нельзя будет ставить тогда мессенджеры, мы запретим бизнесу общаться. Я не вижу, во-первых, смысла, во-вторых, технической и юридической исполнимости этого закона. Кроме ущерба репутации власти, он ничего привнести не сможет, - прокомментировал Мариничев это нововведение газете "Коммерсантъ" в ноябре 2018 года.