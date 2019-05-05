В России запретили анонимные сообщения в мессенджерах

С 5 мая в России вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона. Законопроект был предложен Роскомнадзором, премьер Дмитрий Медведев подписал его 27 октября 2018 года, сообщает РБК.

Теперь идентификация пользователя будет проходить следующим образом: мессенджеры будут запрашивать информацию о пользователе у сотового оператора, а тот обязан будет предоставить запрашиваемые данные в течение 20 минут. При этом каждому пользователю будет присваиваться уникальный код. В случае, если оператор не предоставит информацию о пользователе или в базе данных не окажется соответствующих сведений, идентификация не будет считаться пройденной.

Если пользователь сменит номер телефона, то идентификацию нужно будет повторить.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров объяснял, что новые правила должны помочь «созданию безопасной коммуникационной среды», поскольку, по его словам, анонимность затрудняет работу правоохранителей.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что от нового постановления будет больше вреда, чем пользы. По его словам, это не только не поможет работе полиции, но и затруднит корпоративное общение: