Один человек погиб и один пострадал на пожаре в деревне Ботово Череповецкого района

03.05.2019 [Происшествия]

В деревне Ботово Череповецкого района сгорел жилой дом и баня. В результате пожара погибла женщина, в больницу с ожогами госпитализирован мужчина.

 

Сигнал о возгорании поступил на пульт «01» накануне в 17.43. Ликвидировать возгорание удалось к 18.30, пламя успело уничтожить жилой деревянный дом и стоящую рядом баню. С места происшествия с ожогами в медсанчасть «Северсталь» был доставлен 63-летний мужчина.  При разборе завалов было обнаружено тело 49-летней женщины.

 

Причина пожара устанавливается, проводится проверка.

Тэги: пожар

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