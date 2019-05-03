Один человек погиб и один пострадал на пожаре в деревне Ботово Череповецкого района

В деревне Ботово Череповецкого района сгорел жилой дом и баня. В результате пожара погибла женщина, в больницу с ожогами госпитализирован мужчина.

Сигнал о возгорании поступил на пульт «01» накануне в 17.43. Ликвидировать возгорание удалось к 18.30, пламя успело уничтожить жилой деревянный дом и стоящую рядом баню. С места происшествия с ожогами в медсанчасть «Северсталь» был доставлен 63-летний мужчина. При разборе завалов было обнаружено тело 49-летней женщины.

Причина пожара устанавливается, проводится проверка.