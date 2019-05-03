Вратарь Доминик Фурх покинул КХ «Северсталь»

Вратарь Доминик Фурх, соглашение с которым было подписано на один сезон, покинул хоккейный клуб «Северсталь». Как сообщает группа клуба в соцсети, 29-летний голкипер продолжит свою карьеру в шведском «Эребру».



В прошедшем сезоне Доминик Фурх провел за "желто-черных" 55 матчей, в которых пропустил 143 шайб. На смену ему пришел Рафаэль Хакимов, соглашение с которым рассчитано на 1 сезон.



Он родился и начал заниматься хоккеем в Уфе. Там же дебютировал в качестве профессионального хоккеиста в составе «Салавата Юлаева» в первой лиге. На высшем уровне дебютировал в новокузнецком «Металлурге».



В прошедшем сезоне защищал цвета новокузнецкой команды в ВХЛ. Провёл 49 матчей (6 – «на ноль») с коэффициентом надёжности 2,35, сообщает пресс-служба череповецкого клуба.

