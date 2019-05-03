В Вологодской области сгорела деревня

03.05.2019 [Происшествия]

Деревня Спирово выгорела под Бабаево. Огнём уничтожено больше десятка домов. Люди не пострадали.

Возгорание началось с одного дома, потом огонь ушёл в поле. Когда пожарные приехали его тушить – полыхали уже восемь строений. Вся деревня была в дыму. В итоге огонь уничтожил полностью 13 зданий, два из них – дачные дома. Общая площадь пожара составила 5Га.

Быстрому распространению огня способствовали сильный ветер и сухая погода. Пожарным приходилось привозить воду с расстояния двух километров. Огонь потушили к часу ночи, сообщает региональное управление МЧС.

По словам очевидцев, накануне пожара на территории деревни были замечены две иномарки. Их владельцы интересовались металлоломом.

Причина пожара устанавливается, в настоящий момент рассматривается две версии возникновения пожара: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц и поджог, сообщает местная газета "Наша жизнь".

Тэги: пожар
Фото из группы ВКонтакте: Бабаево. "НАША ЖИЗНЬ"

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