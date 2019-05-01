Двух подростков-велосипедистов сбили в Вологде на улицах Предтеченской и Ярославской

01.05.2019 [Происшествия]

Два несовершеннилетних велосипедиста попали под колеса автомобилей в Вологде за сутки, сообщает городской отдел ГИБДД.

В первом ДТП, которое произошло накануне в 15.50 возле дома №3 по улице Предтеченской, пострадал 12-летний мальчик. Без сопровождения взрослых он двигался по мосту 800 - летия, по тротуару, а затем, не спешившись, выехал на проезжую часть и допустил столкновение с автомобилем "Опель". В результате столкновения ребенок получил ушибы.

Второе происшествие случилось в тот же день в 16.20 возле дома №14 по улице Ярославской: под колеса авто попала 17-летняя девушка на велосипеде. Она пересекала проезжую часть по "зебре", тоже с нарушением ПДД, не спешившись. В итоге произошло столкновение с автомобилем "Матиз", девочка получила ушибы.

Тэги: велосипедисты

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