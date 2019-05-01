В Вологде взломали в соцсети группу монстрации и удалили из нее всех участников

В Вологде взломали группу монстрации в соцсети ВКонтакте и удалили из нее всех участников. Организаторы акции считают, что это не было случайностью, поскольку шествие было запланировано на 1 мая, а 30 апреля группа была взломана и переименована в «Любителей автомобилей» во Владивостоке.

- Группу сделали закрытой, указали город Владивосток и написали, что мероприятие [монстрация] отменяется на неопределенный срок, - рассказала NewsVo участница монстрации Ольга Смирнова.

Провести монстрацию это не помешало - в 13:00 участники акции собрались у входа в Кремлевский сад.

Правда, взломом группы вмешательство в шествие не ограничилось. В Кремлевский сад пришли участники фонда "Мирный воин" со своими плакатами, не соответствующими духу монстрации. В частности, они принесли с собой флаг России и лозунги с надписями "Вологда против моснтров в овечьей шкуре", "Май - это мир, труд, победа, а не мяу!" и другими.

В Вологде "Мирный фонд" известен тем, что проводит в школах и детсадах мероприятия, на которых учит детей обращаться с огнестрельным оружием. На фотографиях с таких мероприятий присутствуют также депутаты от "Единой России". Кроме того, члены "Мирного воина" пишут абсурдные обращения в полицию и на предприятия, где работают "неугодные" властям сотрудники. Так, осенью 2018 гда президент "Мирного воина" Александр Смирнов написал письмо руководству Вологодского оптико-механического завода, обвинив двух работников, которые отстаивали права жителей на митингах, в намерениях устроить революцию. А три года назад в полицию Вологды от "Мирного воина" поступил ложный донос на благотворительный фонд "Хорошие люди".

Напомним, монстрация - это шествие с абсурдными лозунгами. Обычно содержание плакатов аполитично, но характеризуется многозначностью. Первая монстрация состоялась в 2004 году в Новосибирске и с тех пор проводится ежегодно во многих городах России и мира. В Вологде она была впервые согласована властями в 2018 году.

Фотографии монстрации в Вологде можно посмотреть в альбоме в соцсети ВКонтакте.