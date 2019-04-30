Лекция о творчестве вологодского поэта Сергея Орлова пройдет 7 мая в областной библиотеке

7 мая в Вологодской областной библиотеке пройдет лекция о творчестве поэта Сергея Орлова. Ее прочитает профессор ВоГУ, заведующий кафедрой литературы института истории и филологии Сергей Баранов.

«Каждый поэт интересен и как творческая личность, и как сын своего времени. Отношения между этими двумя обликами поэта могут складываться по-разному. Бывает, что они мирно сосуществуют и даже кажутся почти неотличимыми. Бывает, что между ними возникает противоречие, окрашивающее стихи в драматические тона», - говорит Сергей Баранов.

Тому, что волновало поэта и гражданина Сергея Орлова, его размышлениям о времени и о себе, о человечестве вообще и человеческой личности в частности, будет посвящен очередной разговор в рамках цикла лекций по литературе Вологодского края.

Встреча состоится по адресу: ул. М. Ульяновой, 1, зал № 12. Начало в 15 часов. Вход свободный.