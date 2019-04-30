В Вологде вынесли приговор мужчине, помогшему своему другу вынести тело убитого в подъезд

30.04.2019 [Происшествия]

41-летнего вологжанина, который помог приятелю вытащить тело убитого им мужчины в подъезд, приговорили к пяти месяцам лишения свободы за укрывательство убийства. Речь идет о преступлении, которое произошло в ночь на 22 октября в одной из квартир на улице Городской Вал в Вологде.

Как ранее сообщал Newsvo, 42-летний мужчина, владелец квартиры, поссорился со своим 62-летним гостем, который оказывал знаки внимания его подруге. Подозреваемый нанес пенсионеру множественные удары шариковой ручкой, а затем ножом, в результате которых тот скончался на месте преступления. Криминалисты насчитали на теле 22 ранения.

- Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, следователи выяснили, что 41-лений приятель обвиняемого, заведомо зная о совершенном им убийстве, с целью сокрытия следов совершенного преступления, помог другу вынести с места происшествия предметы мебели с кровавыми следами. Заранее он помощи не обещал, но после убийства упаковал тело погибшего в непрозрачный полиэтиленовый пакет и помог обвиняемому вынести его из квартиры, - сообщало тогда СУ СК РФ по Вологодской области.

Однако спрятать мешок с телом приятелям не удалось: они бросили его в подъезде, встретив там полицейских, пришедших с проверкой к соседям.

В отношении приятеля подозреваемого в совершении преступления возбудили дело об укрывательстве убийства (ст. 316 УК РФ).

Прокуратура Вологды сообщает, что на суде мужчина сказал, что «не мог бросить друга в такой непростой ситуации». Его приговорили к пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В отношении его друга в конце марта Вологодским городским судом вынесен приговор по ст. 105 УК РФ (убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку), назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Тэги: убийство, приговор

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде погиб второклассник из школы № 14
В Великом Устюге 23-летняя сотрудница МВД совершила суицид
В Вологде скончался радиоведущий и основатель фонда "Хорошие люди" Евгений Лукашин
7-летний Степан, избитый в семье опекуна в Вологде, скончался
Прокуратура: исследования, необходимые для установки норматива по вывозу мусора в Вологодской области, в реальности не проводились
Депутаты-единороссы из Вологодской гордумы используют "Бессмертный полк" в своих целях
Сергей Лапенков: «Бессмертный полк» не может быть связан ни с какой политической партией, чиновниками, депутатами»
В Великоустюгском районе будут судить чиновника-единоросса, который разрешил незаконно вырубить лес на 35,7 млн рублей
В отношении Евгения Доможирова завели уголовное дело из-за январского ДТП, в котором пострадала его жена
Прокуратура выявила случаи картельного сговора при установке видеосистем на дорогах в Вологодской области
28.04.2019 [Общество]

Прокуратура: исследования, необходимые для установки норматива по вывозу мусора в Вологодской области, в реальности не проводились

5446
10

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Лекция о творчестве вологодского поэта Сергея Орлова пройдет 7 мая в областной библиотеке
В Вологде вынесли приговор мужчине, помогшему своему другу вынести тело убитого в подъезд
Жителям Вологды предлагают сообщать о бесхозных машинах в пятом микрорайоне
Прокуратура через суд обязала администрацию столовой в селе имени Бабушкина оборудовать пандус и поручни
В 2019 году обещают отремонтировать кровлю и перрон автовокзала в Вологде
Организаторы "Бессмертного полка" просят Вологодское отделение "Единой России" прекратить нарушения
В Вологде горит деревянный дом на Набережной VI армии, 175
 


30.04.2019 [Общество]

Вертолет для Вологодской области был взят в лизинг у компании, владельцы которой зарегистрированы на Кипре

2069
0
30.04.2019 [БлогоVO]

Два года назад эти вопросы были нам трудны

113
0
30.04.2019 [Обзор Прессы]

Как изменится жизнь россиян с 1 мая

143
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика