В Вологде вынесли приговор мужчине, помогшему своему другу вынести тело убитого в подъезд

41-летнего вологжанина, который помог приятелю вытащить тело убитого им мужчины в подъезд, приговорили к пяти месяцам лишения свободы за укрывательство убийства. Речь идет о преступлении, которое произошло в ночь на 22 октября в одной из квартир на улице Городской Вал в Вологде.

Как ранее сообщал Newsvo, 42-летний мужчина, владелец квартиры, поссорился со своим 62-летним гостем, который оказывал знаки внимания его подруге. Подозреваемый нанес пенсионеру множественные удары шариковой ручкой, а затем ножом, в результате которых тот скончался на месте преступления. Криминалисты насчитали на теле 22 ранения.

- Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, следователи выяснили, что 41-лений приятель обвиняемого, заведомо зная о совершенном им убийстве, с целью сокрытия следов совершенного преступления, помог другу вынести с места происшествия предметы мебели с кровавыми следами. Заранее он помощи не обещал, но после убийства упаковал тело погибшего в непрозрачный полиэтиленовый пакет и помог обвиняемому вынести его из квартиры, - сообщало тогда СУ СК РФ по Вологодской области.

Однако спрятать мешок с телом приятелям не удалось: они бросили его в подъезде, встретив там полицейских, пришедших с проверкой к соседям.

В отношении приятеля подозреваемого в совершении преступления возбудили дело об укрывательстве убийства (ст. 316 УК РФ).

Прокуратура Вологды сообщает, что на суде мужчина сказал, что «не мог бросить друга в такой непростой ситуации». Его приговорили к пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В отношении его друга в конце марта Вологодским городским судом вынесен приговор по ст. 105 УК РФ (убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку), назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.