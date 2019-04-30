Жителям Вологды предлагают сообщать о бесхозных машинах в пятом микрорайоне

ТОС "Конева" совместно с Центром по работе с населением в Вологде организовал акцию по очистке пятого микрорайона города от бесхозных машин.



Активисты ТОСа просят присылать им фотографии заброшенных авто и адреса, где они находятся. Эти данные будут отправлены в административный департамент городской администрации и ГИБДД. Там установят владельца машины и обяжут его убрать ненужное авто.



Если собственник не найдется, в администрации города заберут транспорт на хранение и через какое-то время сами примут решение, что с ним делать. Скорее всего, это будет утилизация.



- Признаками «брошенности» являются отсутствие колёс, выбитые стекла, сломанные двери, спущенные колеса и так далее, - пояснили в центре по работе с населением.