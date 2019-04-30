Прокуратура через суд обязала администрацию столовой в селе имени Бабушкина оборудовать пандус и поручни

30.04.2019 [Общество]

Прокуратура через суд обязала администрацию столовой в селе имени Бабушкина оборудовать пандус и ограждение с поручнями. Сейчас здание не приспособлено для маломобильных групп населения.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, здание столовой на улице Бабушкина районного центра принадлежит потребительскому обществу «Бабушкинский». Прокурор района обратился в суд с иском к организации, в котором требовал возложить на общество обязанность по обустройству пандуса и ограждения.

- Исковые требования обосновал тем, что вход в здание столовой ПК «Бабушкинский», расположенной на ул. Бабушкина в с. им. Бабушкина, не имеет средств доступа в него маломобильных групп населения, не обустроен пандусом и ограждением с поручнями для беспрепятственного доступа инвалидов либо другими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов в здание, чем нарушены требования законодательства в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, - сообщает пресс-служба.

Суд обязал потребительский кооператив «Бабушкинский» и Бабушкинский районный союз потребительских обществ в срок до 1 августа 2019 года обеспечить возможность доступа в столовую маломобильных групп населения: оборудовать пандус и ограждения с поручнями в здании столовой.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.

Тэги: доступная среда

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