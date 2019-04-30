В 2019 году обещают отремонтировать кровлю и перрон автовокзала в Вологде

В Вологде в 2019 году продолжится реконструкция здания автовокзала: будет отремонтирован пассажирский перрон, кровля, кафе и социально-бытовой комплекс, сообщает пресс-служба губернатора.

Первый этап реконструкции начался в 2017 году – комплекс преобразился внешне. На здании был смонтирован навесной вентилируемый фасад, заменены оконные блоки.

«В этом году мы начнем замену инженерных коммуникаций, проведем частичный ремонт кровли. Отремонтируем кафе – сделаем его просторным. Обновим социально-бытовой комплекс, установим современные информационные щиты, маршрутную навигацию. В ближайшие дни начнем ремонт входной группы, а в июне приведем в порядок пассажирский перрон, - рассказал генеральный директор АО «Дирекция по организации автобусных перевозок» Сергей Озеров. – Также мы запустили проект по энергоэффективности. Меняем все старые лампы на новые, экологичные. Ожидаем, что экономия от прежних затрат на электроэнергию составит 10%. Сэкономленные деньги направим на дальнейший ремонт комплекса».

Изменения в будущем затронут и прилегающую к автовокзалу территорию. В планах - расширение парковочных карманов и мест стоянки автобусов. Земельный участок, который сегодня используется под эти цели, находится в собственности города. Срок его аренды истекает в этом году. В дирекции планируют подготовить проект территориального планирования и сформировать единый полноценный участок. В городской администрации отмечают, что готовы поддержать данный проект.

После того, как будет принято решение о передаче земельного участка в собственность АО «ДОАП», глава региона поручил приступить к разработке новой схемы транспортной логистики комплекса, с последующим обустройством инженерных сетей и асфальтированием площадки.

- Вологодский автовокзал – крупнейший транспортный узел региона, «лицо» областной столицы. Ежегодно его услугами пользуются около миллиона пассажиров – от жителей райцентров, дачников, иногородних студентов до гостей из других регионов, в том числе иностранных туристов. Наша задача - сделать пребывание пассажиров на территории вокзала безопасным и максимально комфортным, а предлагаемые сервисы - качественными, отвечающими на все запросы пассажиров, - подчеркнул Олег Кувшинников.

Сегодня вологодский автовокзал обслуживает регулярные перевозки по 79 маршрутам, из них: 27 - пригородные, 48 – междугородные, 4 -межрегиональные; а также 11 заказных рейсов как внутри области, так и за ее пределы.