В Череповце четверо работников похитили 1,6 тонн бронзы с промышленного предприятия

Около 1,6 тонн бронзы за четыре месяца вывезли с промышленного предприятия в Череповце четверо его работников. Злоумышленников задержали, когда они пытались сбыть похищенный лом бронзы массой 348 кг.

По данным пресс-службы областного УМВД, организатором и главным действующим лицом схемы выступил 21-летний работник предприятия. Какого именно, в областном УМВД не говорят. В разговоре с оперативниками мужчина пояснил, что пошел на это ради личной выгоды.

- Череповчанин понимал, что в одиночку ему не справиться, и уговорил водителя грузового автомобиля помочь ему в реализации замысла. Для погрузки металла требовалась дополнительная физическая сила, поэтому злоумышленник привлек еще двух работников завода 1982 и 1984 г.р. Тщательно спланировав, данные лица погрузили цветной металл в кабину грузовика, где был организован тайник. После того, как груженая автомашина выехала за территорию предприятия, водитель и организатор переложили похищенное имущество в легковой автомобиль и направились в пункт приема цветного металла, где и были задержаны сотрудниками полиции, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража). В ходе следствия удалось установить причастность подозреваемых еще к восьми эпизодам хищения цветного металла. С сентября 2018 года по январь 2019 года подозреваемые совершили хищение более тонны металла, тем самым причинив ущерб предприятию на общую сумму свыше полумиллиона рублей.

Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 2 и ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража), дело направлено в суд. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Напомним, что в начале августа 2018 года в городской суд Череповца было передано уголовное дело о крупных кражах палладия в ПАО «Северсталь» в 2016 и 2017 годах. Пятеро мужчин вывезли с территории предприятия более 200 кг драгоценного металла стоимостью около 10 миллионов рублей. Все 12 мешков с похищенным металлом хранились в гараже, принадлежащем одному из участников преступной группы. Некоторые из них – работники одного из предприятий ПАО «Северсталь».

В сентябре 2018 года фигурантам дела огласили приговор - все похитители получили условные сроки. Двое подсудимых - по пять лет лишения свободы условно, они также должны выплатить в пользу «Северстали» материальный ущерб - в решении суда говорится только о 7,3 млн рублей. Еще один участник преступной группы приговорен к трем годам лишения свободы условно, два других – по 2,5 и 2 года лишения свободы условно.