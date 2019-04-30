Пять «Датсунов» поступят на ветстанции в пяти районах Вологодской области

30.04.2019 [Общество]
Пять «Датсунов» поступят на ветстанции в пяти районах Вологодской области

Пять новых легковых автомобилей поступят на ветстанции в Харовском, Тотемском, Кирилловском, Вашкинском и Чагодощенском районах области. Машины «Датсун» приобретены за счет областного бюджета.

Заместитель губернатора Михаил Глазков сегодня вручил представителям учреждений ветеринарии ключи от легковых автомобилей.

- Необходимо обновлять автомобильный парк ветеринарных станций во всех районах для того, чтобы наши инспекторы и врачи отличались мобильностью и оперативностью в случае возникновения каких-либо заболеваний и в целом при осуществлении ухода и надзора за домашними и сельскохозяйственными животными, - отметил Михаил Глазков.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, замена устаревшего автотранспорта позволит ветеринарным специалистам своевременно и быстро проводить мероприятия по профилактике ликвидации особо опасных заболеваний животных, а также осуществлять контроль за эпизоотическим и ветеринарно-санитарным благополучием области.

Чиновники отмечают, что в мае за счет регионального бюджета запланировано также приобретение двух автомобилей повышенной проходимости Лада 4х4 и автомобиля УАЗ, оснащенного дезинфекционной установкой.

Фото с сайта правительства Вологодской области

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