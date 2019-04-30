В Череповце пенсионерка перевела лже-сотруднице банка 112 тысяч рублей

30.04.2019 [Происшествия]

Очередной случай обмана пенсионеров произошел 27 апреля в Череповце. Для обмана мошеннице потребовался всего лишь один звонок по телефону.

29 апреля в полицию обратилась 70-летняя женщина, которая рассказала, что ее обманула женщина,  представившаяся сотрудником банка. Она позвонила пожилой череповчанке на мобильный телефон и предложила заключить договор страхования денежного вклада. При этом мошенница назвала номер счета, на который необходимо перевести деньги. Пенсионерка сходила в банк и перевела на этот счет 112 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Тэги: мошенники, обман пенсионеров

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