Портрет Ленина, банка компота и унитаз: в Вологде выбрали самую необычную находку субботника

29.04.2019 [Общество]

Портрет Ленина, северная чернь, банка компота, рога лося, кресло для гостиной, унитаз, мужские шорты - все это и многое другое нашли вологжане во время апрельского субботника, который прошел в каждом ТОСе города.

27 апреля ГОР.COM35 провел голосование в соцсети ВКонтакте за лучшую находку общегородского субботника. Оно проходило в рамках эко-квеста «Кубок мэра города Вологды» по «Чистым играм».

Некоторые находки участников субботника не могут не удивить. Так, на Набережной 6-й Армии был найден монитор от компьютера и целый набор старых окон, на берегу Содемы - трехлитровая банка с компотом, на Псковской - портрет Ленина, у речки Шограш - лосиные рога, а на стадионе Витязь - «фамильные драгоценности», состоящие из серебряных сережек, финифти и часов. Лучшую находку выбирали из 15 необычных вещей. В голосовании приняли участие 1900 человек, более 600 из них проголосовали за кресло, найденное на улице Панкратова:

Всего в субботнике участвовали около тысячи вологжан, в городе собрали 13 тонн мусора.

Проект "ТОСы в Вологде" реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.

Тэги: субботник
Сюжет: ТОСы в Вологде
Фото: vk.com/gorcom35

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