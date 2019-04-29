В Вытегорском районе «Нива» вылетела в кювет и перевернулась: водитель погиб

В Вытегорском районе 64-летний мужчина погиб в ДТП. Авария произошла сегодня на 8 км автодороги Мегра - Горный ручей.

Как сообщает арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра», мужчина за рулем «Нивы» не справился с управлением авто, в итоге машина опрокинулась в кювет и перевернулась на крышу. Водитель скончался от полученных в результате аварии травм.