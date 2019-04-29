Череповчанин Иван Рогов стал серебряным призером Чемпионата мира по хоккею среди юниоров

29.04.2019 [Спорт]

Накануне в Швеции завершился Чемпионат мира по хоккею для игроков не старше 18 лет. В финальном матче российские юниоры встречались со сверстниками из Швеции.

Уступая со счетом 0:2 к середине основного времени матча, россияне сумели отыграться и выйти вперед, но удержать свое преимущество не смогли. Основное время матча завершилось вничью 3:3, а победу шведам принес гол Лукаса Рэймонда на шестой минуте овертайма. Сборная России по хоккею впервые за 10 лет вышла в финал Юниорского чемпионата мира и завоевала серебряные медали.

Череповецкую «Северсталь» в сборной представлял защитник Иван Рогов, который провел семь матчей и отдал одну голевую передачу.

Добавим, что в Санкт-Петербург в воскресенье завершился Международный хоккейный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором приняли участие Олимпийская сборная России, сборная Северо-Запада, а также национальные команды Сербии и Норвегии. В финальном матче сборная Северо-Запада, за которую выступали 11 игроков череповецких команд «Северсталь» и «Алмаз», обыграла Олимпийскую сборную со счетом 4:2. В Олимпийской сборной выступал нападающий череповчан Богдан Якимов.

Тэги: хоккей
Фото: vk.com/severstal_almaz

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